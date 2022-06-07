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Фильм «Небо» по реальным событиям впервые покажут на ТВ

Источник:
Sibnet.ru
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кадр из фильма «Небо»
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Художественный фильм «Небо» про подвиг российских летчиков в Сирии покажут на канале «Россия» 13 июня. Картина основана на реальных событиях 2015 года, сообщила пресс-служба канала.

В центре сюжета подполковник Сошников (Игорь Петренко) и капитан Муравьев (Иван Батарев). Во время боевого вылета самолет Сошникова был сбит турецким истребителем. Подполковник и штурман Константин Муравьев успели катапультироваться, но только одному из воинов суждено было вернуться домой живым.

Фильм посвящен подвигу летчиков Олега Пешкова и Константина Мурахтина. 24 ноября 2015 года во время боевого вылета их Су-24 был сбит турецким истребителем на севере Сирии. Событие освещали все мировые СМИ, а за ходом спасательной операции следила вся Россия.

Съемки картины проходили на реальных военных объектах в Сирии и в России. Главным консультантом на съемочной площадке выступил майор Константин Мурахтин. 

Исполнители главных ролей несколько месяцев тренировались в действующем лагере подготовки военных для специальных операций вместе с военнослужащими.

Телепремьера фильма «Небо» состоится 13 июня в 21.20 на канале «Россия».

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