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Продажи новых авто в России рухнули на 83%

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Продажи новых автомобилей в мае на российском рынке упали на 83,5%, основная причина — нехватка машин у дилеров, сообщила Ассоциация европейского бизнеса.

В мае 2022 года было продано более 24,3 тысячи новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Это на 83,5% меньше показателей за аналогичный период прошлого года. За пять месяцев продажи упали на 52%.

Лидером по продажам остается российский АвтоВАЗ, реализовавший 6 тысяч новых машина, что на 84% меньше, чем годом ранее. Второе место занимает Kia — 3,6 тысячи проданных машин (-81%), третье — Hyundai с результатом 2,9 тысячи машин (-82%).

Такие марки, как Ford и Zotye, вообще не продали ни одного автомобиля. Land Rover реализовал 40 машин, Pordche — 25 авто, Lexus — 20 штук.

По продажам отдельных моделей лидирует Lada Granta. За месяц автолюбители купили 2,3 тысячи штук, что в шесть раз меньше, чем годом ранее. Lada Vesta разошлась тиражом в 1,5 тысячи экземпляров — это в 10 раз меньше, чем в мае 2021 года. Первую тройку замыкает Kia Rio (1,2 тысячи единиц).

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