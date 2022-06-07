Джонсон благодаря Украине сохранил пост премьера Британии

Лидер правящей Консервативной партии и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заручился поддержкой во время голосования по вопросу о доверии ему и сохранит свои посты, сообщил представитель партии Грэм Брейди.

Джонсон заявил, что из-за конфликта на Украине сейчас не время менять руководство страны. «Сильная позиция Соединенного Королевства сейчас нужнее, чем когда-либо ранее, так как на Украину оказывается все больше давления с тем, чтобы она согласилась на невыгодное ей мирное соглашение», — цитирует его ТАСС.

Газета The Daily Telegraph считает, что радоваться Джонсону не нужно. По его позициям нанесен мощный удар. В 2018 году премьер-министр Тереза Мэй в аналогичной ситуации тоже заручилась вотумом доверия, но уже через полгода вынуждена была покинуть пост.

Британские парламентарии ранее запустили процедуру выражения недоверия Джонсону. Он остается одним из самых непопулярных членов Консервативной партии. Его работой на посту премьера недовольны 68% жителей страны.

Огромный удар по репутации Джонсона нанесли так называемые «ковидные вечеринки». В дни тотального карантина в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 проходили веселые алкогольные сборища. Когда информация о них просочилась в прессу, британцы возмутились и потребовали его отставки.