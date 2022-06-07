Минобороны заявило об освобождении Святогорска в Донбассе

Российские вооруженные силы завершают освобождение города Святогорск Донецкой Народной Республики и окружающей его территории, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Украинские военные в понедельник, 6 июня взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление украинских войск, сказал представитель российского оборонного ведомства.

«Под натиском российских подразделений, отрезанные из-за подрыва моста от основных сил и снабжения остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ бросили военную технику вместе с оружием и рассеялись вдоль побережья», — уточнил генерал

По его словам, до 80 украинских военнослужащих преодолели реку вплавь, при этом российские военные не открывали по ним огонь.

Конашенков заявил, что Россия призывает украинских военнослужащих не защищать киевский режим во главе с националистами и сложить оружие.