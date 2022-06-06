Подсчитаны потери России из-за нефтяного эмбарго

Бюджет России в 2023 году потеряет от 30 до 50 миллиардов долларов из-за введенного Евросоюзом нефтяного эмбарго, подсчитали эксперты BCS Global Markets.
Шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает запрет на закупки через шесть месяцев перевозимой водными маршрутами российской нефти и через восемь месяцев — российских нефтепродуктов.
Старший экономист BCS GM Наталья Лаврова прогнозирует, что ограничения могут оказать серьезное влияние на российскую экономику. В настоящее время на Евросоюз приходится около 50% российской нефти и нефтепродуктов.
«Россия все еще может найти новые направления для экспорта своей нефти, но после введения нефтяного эмбарго эта задача усложнится, следовательно, в среднесрочной перспективе торговая и бюджетная позиция РФ может претерпеть серьезные изменения», — отметила Лаврова.
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