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Подсчитаны потери России из-за нефтяного эмбарго

Источник:
«Интерфакс»
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Фото: © Sibnet.ru

Бюджет России в 2023 году потеряет от 30 до 50 миллиардов долларов из-за введенного Евросоюзом нефтяного эмбарго, подсчитали эксперты BCS Global Markets.

Шестой пакет санкций Евросоюза предусматривает запрет на закупки через шесть месяцев перевозимой водными маршрутами российской нефти и через восемь месяцев — российских нефтепродуктов.

Старший экономист BCS GM Наталья Лаврова прогнозирует, что ограничения могут оказать серьезное влияние на российскую экономику. В настоящее время на Евросоюз приходится около 50% российской нефти и нефтепродуктов.

«Россия все еще может найти новые направления для экспорта своей нефти, но после введения нефтяного эмбарго эта задача усложнится, следовательно, в среднесрочной перспективе торговая и бюджетная позиция РФ может претерпеть серьезные изменения», — отметила Лаврова.

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