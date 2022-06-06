Украина отказалась считать трагедией «временную потерю территорий»

Временная потеря территорий не является трагедией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Трагедией будет являться только потеря страны, сказал украинский политик в интервью Financial Times. Данилов также отметил, что Киев готов к длительному сопротивлению российским войскам.

При этом он признал, что российское наступление сделало достижение успеха украинской армией «очень, очень сложным». В частности, чиновник указал на преимущество российских войск в артиллерии.

«К сожалению, мы не можем ответить на должном уровне, потому что тех видов вооружений, в которых мы остро нуждаемся, нам сейчас недостает», — сказал Данилов.