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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина отказалась считать трагедией «временную потерю территорий»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ministry of Defense of Ukraine

Временная потеря территорий не является трагедией, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Трагедией будет являться только потеря страны, сказал украинский политик в интервью Financial Times. Данилов также отметил, что Киев готов к длительному сопротивлению российским войскам.

При этом он признал, что российское наступление сделало достижение успеха украинской армией «очень, очень сложным». В частности, чиновник указал на преимущество российских войск в артиллерии.

«К сожалению, мы не можем ответить на должном уровне, потому что тех видов вооружений, в которых мы остро нуждаемся, нам сейчас недостает», — сказал Данилов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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