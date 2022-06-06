Российские вузы исключили из Болонской системы

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Все российские образовательные организации исключили из Болонского образовательного процесса, сообщил замглавы Министерства образования и науки Дмитрий Афанасьев.
«11 апреля Болонская группа объявила решение прекратить представительство России и Белоруссии во всех структурах Болонского процесса», — цитирует Афанасьева ТАСС.
По словам Афанасьева, это произошло по причине того, что в марте фактически все руководители образовательных организаций подписались под обращением Российского союза ректоров с поддержкой действий России на Украине.
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков 24 мая назвал «прожитым этапом» Болонскую систему образования, заявив, что в России появится своя система.
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