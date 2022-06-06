НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Джонсон оказался под угрозой позорной отставки

Источник:
ТАСС
547 7
Фото: Adam Guz / CC BY 3.0 pl

Британские парламентарии запустили процедуру выражения недоверия премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону.

Согласно правилам, вопрос будет рассмотрен парламентариями около 20.00-22.00 мск. Голоса членов Палаты общин будут подсчитаны сразу же.

С июля 2021 года Борис Джонсон остается одним из самых непопулярных членов Консервативной партии. Его работой на посту премьера недовольны 68% жителей страны.

Это происходит на фоне глобального кризиса и роста среднегодовой инфляции, которая достигла 40-летнего максимума в 9%, и, как прогнозирует Банк Англии, это еще не предел. Цена бензина уже достигла исторического рекорда.

Огромный удар по репутации Джонсона нанесли так называемые «ковидные вечеринки». В дни тотального карантина в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 проходили веселые алкогольные сборища. Когда информация о них просочилась в прессу, британцы возмутились и потребовали его отставки.

Еще по теме
Евросоюз начал работу над седьмым пакетом санкций против России
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова
Спикер парламента Венгрии заметил у Зеленского проблемы с психикой
Большинство россиян высказалось в поддержку спецоперации на Украине
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Наргиз вернула в репертуар ранее запрещенные хиты
Безлимит ушел в архив: почему изменились мобильные тарифы?
Снег в июне выпал в Томске
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Обсуждение (7)
Картина дня
Bloomberg заявило об ударе Путина по самому больному месту Европы
Медведев увидел признаки «пожара в мировой экономике»
Джонсон оказался под угрозой позорной отставки
«Яндекс Маркет» запустил продажу поддержанных смартфонов
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
93
Кремль подвел итоги 100 дней спецоперации на Украине
69
Путин предостерег США от поставок Украине дальнобойных систем
64
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
52
Путин рассказал о щелкающей украинские ракеты, «как орехи» ПВО
39
Окружающие Сербию славянские страны запретили пролет Лаврова