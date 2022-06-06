Джонсон оказался под угрозой позорной отставки

Британские парламентарии запустили процедуру выражения недоверия премьер-министру Соединенного Королевства Борису Джонсону.

Согласно правилам, вопрос будет рассмотрен парламентариями около 20.00-22.00 мск. Голоса членов Палаты общин будут подсчитаны сразу же.

С июля 2021 года Борис Джонсон остается одним из самых непопулярных членов Консервативной партии. Его работой на посту премьера недовольны 68% жителей страны.

Это происходит на фоне глобального кризиса и роста среднегодовой инфляции, которая достигла 40-летнего максимума в 9%, и, как прогнозирует Банк Англии, это еще не предел. Цена бензина уже достигла исторического рекорда.

Огромный удар по репутации Джонсона нанесли так называемые «ковидные вечеринки». В дни тотального карантина в резиденции премьера на Даунинг-стрит, 10 проходили веселые алкогольные сборища. Когда информация о них просочилась в прессу, британцы возмутились и потребовали его отставки.