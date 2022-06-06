Макс Корж даст концерты в России после поддержки Украины

Белорусский певец Макс Корж анонсировал тур по России, он выступит в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге. Хотя ранее он осуждал военную спецоперацию на Украине.

Незадолго до объявления концертов по России Макс Корж выпустил песню «Свой дом». В ней он высказал отношение к спецоперации.

«Все врут, но знай, тот прав, кто защищает свой дом», — поет Макс Корж в новом треке.

Поклонники оказались в недоумении от такой позиции. Большая часть артистов, приняв пацифистскую позицию, отказалась от выступлений в России и даже уехала из страны.

Концерты Коржа в России состоятся летом и в начале осени. В Екатеринбурге он выступит 25 июня, в Новосибирске — 9 июля, а в Санкт-Петербурге — 3 сентября.