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Макс Корж отменил концерты в «наших странах»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Андрей / CC BY-SA 4.0

Белорусский певец Макс Корж сообщил об отмене концертов в России и Латвии сразу после сообщений в СМИ о его туре по России.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя! Все будет хорошо!» — написал артист в соцсети.

На официальном сайте Коржа 6 июня обновилась информация о ближайших концертах. В России он должен был выступить в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге. На момент публикации в афише значится: «Перенос без даты».

Также перенесен концерт в Риге (Латвия). Но выступление, судя по всему, состоится в Ташкенте (Узбекистан), там дата осталась прежней — 18 июня.

Ранее сообщалось, что Корж выступит в России несмотря на осуждение военной спецоперации на Украине.

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