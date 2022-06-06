Макс Корж отменил концерты в «наших странах»

Белорусский певец Макс Корж сообщил об отмене концертов в России и Латвии сразу после сообщений в СМИ о его туре по России.

«Малые, как вы уже догадались, в этом году в наших странах концертов не будет. Не могу я петь про жизнь в кайф, когда каждый день эти жизни отбираются. Берегите себя! Все будет хорошо!» — написал артист в соцсети.

На официальном сайте Коржа 6 июня обновилась информация о ближайших концертах. В России он должен был выступить в Екатеринбурге, Новосибирске и Санкт-Петербурге. На момент публикации в афише значится: «Перенос без даты».

Также перенесен концерт в Риге (Латвия). Но выступление, судя по всему, состоится в Ташкенте (Узбекистан), там дата осталась прежней — 18 июня.

Ранее сообщалось, что Корж выступит в России несмотря на осуждение военной спецоперации на Украине.