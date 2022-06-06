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Детский мультфильм возглавил кинопрокат в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из мультфильма «Три кота и море приключений»

Мультфильм «Три кота и море приключений» стал лидером проката по итогам прошедшего уикенда. Лента собрала кассу в 39 миллионов рублей.

«Три кота и море приключений» — полнометражный мультфильм про героев анимационного сериала «Три кота». В фильме Коржик, Карамелька и Компот вместе с родителями отправляются на море, но маленьким котятам скучно загорать на пляже. Они находят краба-альбиноса, который становится их другом, а затем узнают, что все ракообразные побережья под угрозой.

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Среди других новинок, вышедших на прошедшей неделе, — военная драма Алексея Чадова «Своя война. Шторм в пустыне». Фильм собрал в прокате всего 17 миллионов рублей, заняв четвертую строчку топ-5 самых успешных картин проката.

В пятерке также комедия «Мой папа — вождь» с Дмитрием Нагиевым и «Артек. Большое путешествие» про школьников, перенесшихся на 30 лет назад.

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