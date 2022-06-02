Сериал «Два холма» выпустят в кинотеатрах

Сериал «Два холма» о матриархате в мире покажут на больших экранах. Зрители увидят завязку истории — киноверсию первых эпизодов проекта.
«Два холма» — комедийная антиутопия о мире победившего матриархата. Авторы проекта фантазируют о том, что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население погибнет: женщины объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки.
Главные роли в сериале исполнили Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей») и Никита Кологривый («Вертинский», «Пищеблок», «Майор Гром: Чумной Доктор»). Также в проекте снялись Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Филипп Бледный.
Сериал вышел на видеосервисе Start 28 апреля и сразу попал в топы проектов, став лучшим запуском года. На момент публикации вышло семь серий из 13, финальный эпизод будет доступен 7 июля. В кинотеатрах «Два холма» покажут с 9 июня.
Wolf HoundПоздно начали проверять что то.
UynachalnicaНу, Чубайс это заслужил еще более 30 лет назад, вопрос в том, почему российские правоохранительные органы...
staff850Радость то какая, дед снова будет строить туалеты, вывозить дрова бабушкам и вновь рассказывать что кругом...
pepelmetalПо планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый