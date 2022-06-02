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Сериал «Два холма» выпустят в кинотеатрах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Два холма»

Сериал «Два холма» о матриархате в мире покажут на больших экранах. Зрители увидят завязку истории — киноверсию первых эпизодов проекта.

«Два холма» — комедийная антиутопия о мире победившего матриархата. Авторы проекта фантазируют о том, что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население погибнет: женщины объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки.

Главные роли в сериале исполнили Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей») и Никита Кологривый («Вертинский», «Пищеблок», «Майор Гром: Чумной Доктор»). Также в проекте снялись Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Филипп Бледный.

Сериал вышел на видеосервисе Start 28 апреля и сразу попал в топы проектов, став лучшим запуском года. На момент публикации вышло семь серий из 13, финальный эпизод будет доступен 7 июля. В кинотеатрах «Два холма» покажут с 9 июня.

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Wolf Hound

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Uynachalnica

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staff850

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pepelmetal

По планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый