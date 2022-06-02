Сериал «Два холма» выпустят в кинотеатрах

Сериал «Два холма» о матриархате в мире покажут на больших экранах. Зрители увидят завязку истории — киноверсию первых эпизодов проекта.

«Два холма» — комедийная антиутопия о мире победившего матриархата. Авторы проекта фантазируют о том, что будет, если в результате эпидемии вируса почти все мужское население погибнет: женщины объединятся и создадут первый город без мужчин. Размножение происходит путем искусственного оплодотворения и рождаются в новом мире только девочки.

Главные роли в сериале исполнили Пелагея Невзорова («Улица», «Война семей») и Никита Кологривый («Вертинский», «Пищеблок», «Майор Гром: Чумной Доктор»). Также в проекте снялись Владимир Епифанцев, Андрей Скороход, Светлана Камынина, Анна Снаткина, Жанна Эппле, Филипп Бледный.

Сериал вышел на видеосервисе Start 28 апреля и сразу попал в топы проектов, став лучшим запуском года. На момент публикации вышло семь серий из 13, финальный эпизод будет доступен 7 июля. В кинотеатрах «Два холма» покажут с 9 июня.