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Лодка с тремя детьми перевернулась на реке Енисей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СК РФ по Красноярскому краю

Лодка с людьми на борту перевернулась на Енисее, четыре взрослых и трое детей оказались в воде, сообщает СУ СК РФ по Красноярскому краю.

По предварительным данным, вечером в воскресенье семеро человек — 31-летняя женщина, трое мужчин и трое малолетних детей трех, девяти и одиннадцати лет плыли на лодке «Обь-3» из деревни Анциферово в село Усть-Пит Енисейского района.

Мужчина не справился с управлением, и лодка опрокинулась. Все пассажиры лодки оказались в воде. Местные жители, отдыхавшие в этот момент на берегу реки Енисей, смогли спасти детей.

Женщину извлекли из воды, но спасти ее не удалось. Два других мужчины самостоятельно вплавь добрались до берега. третьего мужчину найти не удалось. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.  

 

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