Эксперты предсказали скорый рост цен на авиабилеты

Авиаперелеты по России подешевели, но это временное явление — грядет общее повышению стоимости авиаперевозок из-за роста издержек, считают в авиационной отрасли.

На рынок пока еще давит невысокий спрос и избыток самолетов, которые раньше летали за рубеж. Закрытие многих зарубежных направлений не привело к взрывному росту спроса на перелеты по стране, сказали «Российской газете» в Росавиации.

Перелеты по России в целом подешевели на 5-7% к 2019 году благодаря недорогому топливу и невысокому спросу. Некоторые авиаперевозчики даже провели распродажи, дополнительно снизив цены на билеты.

Но авиакомпаниям нужно изыскивать ресурсы для покрытия издержек. В дальнейшем увеличатся расходы на поставку запчастей, говорит Борисов. За лизинг также придется платить.

Все это будет толкать цены на авиабилеты вверх, рассказали РГ представители отрасли. Пока же авиакомпании экономят на обслуживании. Например, питание на многих рейсах уже переведено в разряд дополнительных услуг.