Определились победительницы двойного «Холостяка»

Герои двойного «Холостяка» Александр Гранков и Димаш Адилет сделали свой выбор на проекте, они подарили розы тем девушкам, с которыми готовы строить отношения за пределами шоу.

В финале у Гранкова оставались Марина Хрипина и Яна Сапета. Холостяк признался, что, выбирая Марину, он сделает шаг назад, поскольку девушка хочет классических отношений. Такие у героя уже были. Выбирая Яну, Гранкову наоборот придется шагнуть вперед, стать более ответственным. К такому он еще не готов.

У Димаша Адилета в финале были Софья Солманидина и Арина Перевертень. Герой допустил возможность, что никого не выберет. Холостяк уверен, что вручив финальную розу, должен забрать девушку с собой и жить с ней.

В итоге холостяки делали выбор прямо в день финала. Александр Гранков выбрал Яну Сапету, пожелав второй девушке встретить парня более достойного, чем он.

Димаш Адилет отправил домой Арину Перевертень, но сказал ей, что надеется на скорую встречу. Софье Солманидиной он дал розу, объяснив, что готов строить с ней серьезные отношения.