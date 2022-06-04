Специальная диета отпугнет комаров

Некоторые продукты могут выступать в качестве природных репеллентов для защиты от укусов комаров и других кровососущих насекомых,

В частности, стать «незаметным» для комаров поможет употребление лука или чеснока, в них содержится органическое соединение аллицин, которое блокирует естественный запах тела человека, рассказала врач Елена Грек «Газете.Ru».

Аналогичным эффектом «маскировки» обладает витамин B1 или тиамин, содержащийся в помидорах и фасоли, отметила специалист. Также можно съесть немножко перца чили.

В состав этого овоща входит органическое соединение капсаицин, которое раздражающе действует на насекомых. Однако употреблять его допустимо, если нет проблем с желудком.

Природным репеллентом также является грейпфрут. В соке и мякоти фрукта содержится нооткатон, который эффективно отпугивает кровососущих насекомых. Кроме этого, аналогичным действием обладает яблочный уксус.