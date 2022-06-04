Специальная диета отпугнет комаров

Некоторые продукты могут выступать в качестве природных репеллентов для защиты от укусов комаров и других кровососущих насекомых,
В частности, стать «незаметным» для комаров поможет употребление лука или чеснока, в них содержится органическое соединение аллицин, которое блокирует естественный запах тела человека, рассказала врач Елена Грек «Газете.Ru».
Аналогичным эффектом «маскировки» обладает витамин B1 или тиамин, содержащийся в помидорах и фасоли, отметила специалист. Также можно съесть немножко перца чили.
В состав этого овоща входит органическое соединение капсаицин, которое раздражающе действует на насекомых. Однако употреблять его допустимо, если нет проблем с желудком.
Природным репеллентом также является грейпфрут. В соке и мякоти фрукта содержится нооткатон, который эффективно отпугивает кровососущих насекомых. Кроме этого, аналогичным действием обладает яблочный уксус.
ponhik78Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...
ponhik78Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...
Asd10А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....
Asd10Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?