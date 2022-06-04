НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Специальная диета отпугнет комаров

Источник:
Sibnet.ru
441 1
Фото: © Sibnet.ru

Некоторые продукты могут выступать в качестве природных репеллентов для защиты от укусов комаров и других кровососущих насекомых,

В частности, стать «незаметным» для комаров поможет употребление лука или чеснока, в них содержится органическое соединение аллицин, которое блокирует естественный запах тела человека, рассказала врач Елена Грек «Газете.Ru».

Аналогичным эффектом «маскировки» обладает витамин B1 или тиамин, содержащийся в помидорах и фасоли, отметила специалист. Также можно съесть немножко перца чили.

В состав этого овоща входит органическое соединение капсаицин, которое раздражающе действует на насекомых. Однако употреблять его допустимо, если нет проблем с желудком.

Природным репеллентом также является грейпфрут. В соке и мякоти фрукта содержится нооткатон, который эффективно отпугивает кровососущих насекомых. Кроме этого, аналогичным действием обладает яблочный уксус.

Еще по теме
Врач объяснила отличия эмоционального и физического голода
Диетолог предупредила о вреде некоторых круп по утрам
Врач предупредила об опасности помидоров
Сладкоежек предостерегли от употребления мороженого на ночь
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян
Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева
Обсуждение (1)
Картина дня
Евросоюзу предрекли ценовой шок из‑за нефтяного эмбарго
Байден разгневал американцев «худшим выступлением в истории»
Украина попросила у Германии подводные лодки
Оптическая иллюзия «черной дыры» изменила зрение испытуемых
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?