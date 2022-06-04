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Байден разгневал американцев «худшим выступлением в истории»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © The White House

Американцы раскритиковали обращение президента США Джо Байдена, в котором тот призвал ужесточить контроль над оборотом огнестрельного оружия в стране.

По мнению ряда политиков, речь Байдена стала «худшей в истории», так как она поставила под сомнение вторую поправку к Конституции страны, гарантирующей право американцев владеть оружием.

В своем обращении глава Белого дома призвал запретить в США продажу штурмовых винтовок и магазинов высокой емкости к ним после нескольких резонансных случаев массовой стрельбы.

«У президента Байдена этим вечером была возможность сплотить страну. Но он этого не сделал. Он обрушился с критикой на всех, кто не разделяет его идею контроля над оружием. Худшая его речь на сегодня», — написал в Twitter конгрессмен-республиканец Даррелл Исса.

К осуждению Байдена присоединилась член палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия, республиканка Марджори Тейлор Грин. Несколько политиков также потребовали провести в отношении главы государства импичмент.

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Политика #Мир
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