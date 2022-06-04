Макрон выступил против «унижения» России

Россию нельзя «унижать», потому что настанет день, когда сотрудничество с Москвой придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, такая стратегия позволит найти выход с помощью дипломатии, когда боевые действия прекратятся, отметил французский лидер в интервью газете Ouest France.

Макрон отметил, что не скрывал факт переговоров с президентом России Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции добавил, что его общая продолжительность телефонных переговоров с Владимиром Путиным за последние полгода превысила 100 часов.