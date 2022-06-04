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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Макрон выступил против «унижения» России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Россию нельзя «унижать», потому что настанет день, когда сотрудничество с Москвой придется возобновить, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, такая стратегия позволит найти выход с помощью дипломатии, когда боевые действия прекратятся, отметил французский лидер в интервью газете Ouest France.

Макрон отметил, что не скрывал факт переговоров с президентом России Владимиром Путиным и поддерживал контакт с ним по просьбе главы Украины Владимира Зеленского.

Президент Франции добавил, что его общая продолжительность телефонных переговоров с Владимиром Путиным за последние полгода превысила 100 часов.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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Топ комментариев

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....