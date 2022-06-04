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Травмы в ДТП получили шесть жителей Томской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Сразу шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Томской области, сообщает пресс-служба управления МВД по региону.

ДТП произошло 4 июня около 14.40 по местному времени на автодороге Томск — Каргала — Колпашево, отмечается в сообщении. На место были вызваны сотрудники ГИБДД и медики.

В результате аварии оба водителя и один пассажир, находившийся в автомобиле Chevrolet Niva, а также три пассажира, находившиеся в Toyota, один из которых несовершеннолетний, доставлены в медицинское учреждение.

По предварительной информации, автомобиль Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения и столкнулся с иномаркой.

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ЧП #ДТП #Томск
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Топ комментариев

ponhik78

Вспомнилась прочитанная когда то фраза))) Американские самолёты-невидимки невидимы только для американских...

ponhik78

Очередной бред от иноСМИ!!! В оригинале статьи утверждается что эти специалисты изучили обломки ракеты...

Asd10

А что там у нас веревочкой подвязано, на пластилин прилеплено и палочкой притыкнуто фик догадаетесь....

Asd10

Ну... Может потому, что ВПК Америки налогоплательщикам лапшу через СМИ вешает?