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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США изучат захваченное на Украине российское оружие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

США направили на Украину группу специалистов, которые занимаются изучением российского оружия, захваченного украинскими войсками

Так, эксперты уже выяснили, что в оружии и боеприпасах, которые используют российские вооруженные силы, зачастую применяются американские технологии, пишет The New York Times.

В частности, лазерные дальномеры и секции наведения крылатых ракет, изученные американцами, содержали детали от компаний, базирующихся в США и Евросоюзе. Среди них были микросхемы, платы, двигатели, антенны.

После начала военной операции на Украине западные страны ограничили экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военной сфере. По оценке США, это серьезно затруднит ремонт российской военной техники.

Тема: Военная операция на Украине
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