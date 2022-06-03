США изучат захваченное на Украине российское оружие

США направили на Украину группу специалистов, которые занимаются изучением российского оружия, захваченного украинскими войсками

Так, эксперты уже выяснили, что в оружии и боеприпасах, которые используют российские вооруженные силы, зачастую применяются американские технологии, пишет The New York Times.

В частности, лазерные дальномеры и секции наведения крылатых ракет, изученные американцами, содержали детали от компаний, базирующихся в США и Евросоюзе. Среди них были микросхемы, платы, двигатели, антенны.

После начала военной операции на Украине западные страны ограничили экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военной сфере. По оценке США, это серьезно затруднит ремонт российской военной техники.