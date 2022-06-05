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Самостоятельно строящиеся дома попадут под льготную ипотеку

Источник:
РГ
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Фото: Iohann / CC BY 3.0

Правительство запускает пилотный проект по расширению льготной ипотеки на самостоятельное строительство частных домов, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«В последние годы значительно увеличились объемы строительства частных домов. Причем зачастую жители не обращаются к строительным компаниям, а предпочитают построить дом своей мечты сами. И раз такой формат становится все более популярным, то необходимо и эту категорию граждан обеспечить соответствующим ипотечным продуктом», — рассказал РГ Хуснуллин.

По его словам, сейчас запускается пилотный проект. «Рассчитываем, что до конца года около 8 тысяч таких кредитов выдадим», — уточнил вице-премьер.

Условия льготной ипотеки на строительство хозспособом не будут отличаться от стандартных условий льготной ипотеки на новостройки.

Ставка не должна превышать 9%. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составит 12 млн рублей, в остальных регионах - 6 млн рублей.


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Экономика #Квадраты #Деньги
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