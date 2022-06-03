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МС‑21 и SSJ New сертифицируют в 2023 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Корпорация «Иркут»

Самолеты МС-21 и SSJ New планируют сертифицировать до конца 2023 года, сообщил на совещании в Иркутске вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года», — сказал Борисов.

Как отметил вице-премьер, основное направление работ по программе МС-21 – это проведение летных испытаний самолета МС-21-310, оснащенного российскими двигателями ПД-14. Испытания идут интенсивно.

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Произведено уже шесть лайнеров. Его хотят запустить в крупносерийное производство в 2024-2025 годах.

Самолет SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Планируется, что доля российских компонентов составит 50-60%.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Все любопытно, что это за фраза такая - "Киев за 3 дня" ?

Asd10

Петра по делам Великим назвали. Просмотрим, каких делов Путин наделает...))

ponhik78

Они это уже поняли. Поток иностранных добровольцев в ВСУ упал практически до нуля. А те кто уже там стараются...

Asd10

Коготок увяз, всей птичке пропасть... А анекдот про воробья и помогшую ему лошадь слыхал???))