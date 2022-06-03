МС‑21 и SSJ New сертифицируют в 2023 году

Самолеты МС-21 и SSJ New планируют сертифицировать до конца 2023 года, сообщил на совещании в Иркутске вице-премьер РФ Юрий Борисов.

«Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперед, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию. Завершение сертификации самолета МС-21 с отечественным двигателем и самолета Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года», — сказал Борисов.

Как отметил вице-премьер, основное направление работ по программе МС-21 – это проведение летных испытаний самолета МС-21-310, оснащенного российскими двигателями ПД-14. Испытания идут интенсивно.

МС-21 — гражданский самолет среднемагистрального класса вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Произведено уже шесть лайнеров. Его хотят запустить в крупносерийное производство в 2024-2025 годах.

Самолет SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Планируется, что доля российских компонентов составит 50-60%.