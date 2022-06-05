Создана растущая вместе с ребенком обувь

Британский стартап выпустит обувь, растущую вместе с ребенком. Она сможет увеличиться на 3,5 размера, прежде чем станет окончательно мала владельцу, сообщил основателя бренда экообуви Pip&Henry Джеру Дудмал.

Сейчас создатели работают над вариантами подошвы: будет ли это гибкий материал, который можно растянуть и зафиксировать в нужном положении, или раздвижной механизм, встроенный в кроссовок. Обувь должна появиться в продаже в 2023 году.

В первую очередь изобретение предназначено для снижения отходов, приводит РГ слова Дудмал. Она сама многодетная мать и надеется, что стартап поможет сэкономить деньги. По статистике, ребенок нуждается в новой паре обуви каждые четыре месяца.

Обычная пара обуви Pip&Henry сейчас стоит 60 фунтов стерлингов. Дудмал полагает, что ботинки с расширениями будут стоить на 20 фунтов дороже.