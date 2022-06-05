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The Guardian рассказала о победе России в экономической войне

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Sibnet.ru

Россия выигрывает экономическую войну, которую три месяца против нее развязал Запад, считает редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт.

Ввод санкций рассматривался как наилучший среди двух остальных вариантов ответа на начало российской спецоперации на Украине: бездействия или военного вмешательства. Но теперь стало очевидно, что ограничения не работают — цены на газ и нефть, которые экспортирует Россия, только выросли, приводит РИА Новости мнение Эллиотта.

По его словам, Россия получает достаточно финансирования для продолжения спецоперации благодаря увеличившемуся торговому балансу — соотношению стоимости экспортированных товаров к стоимости импортированных.

Инфляция в Великобритании тем временем бьет рекорды, достигнув 9% — самого высокого значения за 40 лет. Аналогичная ситуация происходит с ценами на бензин.

Элиотт экономист предсказал незавидную судьбу западным странам: повышение кредитных ставок и рост безработицы. Особенно проблемы будут заметны в Евросоюзе, поскольку она больше зависима от российского газа.

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