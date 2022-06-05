Диетолог указал на ускоряющий старение продукт

Употребление крабовых палочек может стать одной из причин преждевременного старения организма, предупредил врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

«Крабовые палочки, как колбасы, сосиски и многое другое, относятся к группе глубоко переработанных продуктов. В ходе большого количества исследований было установлено, что такие продукты нас старят и повышают вероятность развития возраст-зависимых болезней», — объяснил Гинзбург в беседе радио Sputnik.

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По его словам эксперта, вредные свойства обусловлены высоким содержанием красителей, усилителей вкуса и других химических добавок в составе крабовых палочек.

Гинзбург посоветовал употреблять их крабовые палочки не чаще одного–двух раз в неделю, чтобы не спровоцировать накопительный эффект. То же самое относится и ко всей категории глубоко переработанных продуктов.