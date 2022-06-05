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Экономист предупредила о последствиях раздувания доллара

Источник:
«Прайм»
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Доллар в апреле стал быстро укрепляться по отношению к китайскому юаню и валютам развивающихся стран — это может привести к экономическому кризису в развивающихся странах, считает доцент РЭУ имени Плеханова Диана Степанова.

Доллар — основная мировая резервная валюта, на которую приходится 80 % валютно-обменных операций. Укрепление его курса приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков, сказала «Прайм» Степанова.

По ее мнению, это на фоне спада мировой экономики способно разрушить устойчивость долговой политики не только в развивающихся странах, где уровень госдолга выше 100% ВВП, а экономический рост заметно отстает от темпов роста задолженности.

Укрепление доллара одновременно с подорожанием продуктов, удобрений и сырья повысит риски для продовольственной безопасности и вызовет рост уровня бедности во многих регионах.

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Экономика #Деньги
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Lad1972

Вопрос в другом, захочет ли Россия возобновлять с ними отношения, и второй вопро, эдик, почему ты еще...

Asd10

А тебе чего хочется, мечтатель???))

korvinsS

Я так думаю там по более чем 200 баксов)

ponhik78

А экипажи для этих лодок им тоже немцы должны предоставить? И пункты (ну хотя бы один) базирования?