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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Опубликованы изображения несостоявшегося «русского Прадо»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Дром»

Автомобильный портал «Дром» опубликовал изображения внедорожника УАЗ, который был назван «русским Прадо», модель так и не пошла в серийное производство.

«Дром» рассекретил изображения проекта «Патриот-2020», которые хранятся в запасниках НАМИ. Облик машины в основном создал главный дизайнер научно-технического центра УАЗа Андрей Сухановский.

Новый УАЗ «Патриот» был анонсирован 1 апреля 2019 года, владелец «Соллерса» Вадим Швецов однажды окрестил его «русским Прадо», сравнивая с Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: © «Дром»

По данным «Дрома», было построено два полноразмерных неходовых макета и ходовой прототип в старом кузове, но с измененным шасси. На тестовую машину устанавливали двигатель ЗМЗ объемом 2,3 литра с мощностью 170 лошадиных сил.

Оптимальный вариант модернизации оценивался в 10 миллиардов рублей. Из-за нехватки финансирования работы по «русскому Прадо» закончились в конце 2020 года. Возвращение к работе над проектом представляется крайне маловероятным.

Тема: Русские машины
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