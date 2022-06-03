Томский 3D‑принтер отправится на МКС

Томский 3D-принтер для печати в условиях невесомости отправят в пятницу на грузовом корабле «Прогресс МС-20» на Международную космическую станцию, сообщает ТГУ.

Первым работать с 3D-принтером в условиях невесомости будет экипаж экспедиции МКС-67 – космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

В качестве эксперимента на орбите напечатают образцы материалов, которые после возвращения на Землю сравнят с напечатанными в обычных условиях. Так ученые хотят выяснить, как печать в космосе, в условиях невесомости, влияет на параметры и характеристики изделия.

Кроме того, принтер должен облегчить жизнь и самим космонавтам. Например, на нем из термопластичных полимеров методом послойного наложения расплавленной полимерной нити можно печатать электроразъемы, крепежные изделия и различные инструменты.