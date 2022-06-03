НАВЕРХ
#Алтайский край #Бурятия #Забайкалье #Иркутск #Кузбасс #Красноярск #Новосибирск #Омск #Республика Алтай #Томск #Хакасия #Тува #Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Наука #Туризм #Гео

Томский 3D‑принтер отправится на МКС

Источник:
Sibnet.ru
251 0

Томский 3D-принтер для печати в условиях невесомости отправят в пятницу на грузовом корабле «Прогресс МС-20» на Международную космическую станцию, сообщает ТГУ.

Первым работать с 3D-принтером в условиях невесомости будет экипаж экспедиции МКС-67 – космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков.

В качестве эксперимента на орбите напечатают образцы материалов, которые после возвращения на Землю сравнят с напечатанными в обычных условиях. Так ученые хотят выяснить, как печать в космосе, в условиях невесомости, влияет на параметры и характеристики изделия.

Кроме того, принтер должен облегчить жизнь и самим космонавтам. Например, на нем из термопластичных полимеров методом послойного наложения расплавленной полимерной нити можно печатать электроразъемы, крепежные изделия и различные инструменты.

Еще по теме
Подсчитано, сколько квадратов можно купить на маткапитал
Снег в июне выпал в Томске
Лето начнется с заморозков в Западной Сибири
Следователи предъявили Кляйну новое обвинение
смотреть все
Сибирь #Томск #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
КУЛЬТГИД
info.sibnet.ru
«Пацаны» против суперов: выходит третий сезон шокирующего шоу
02.06.2022 20:45
info.sibnet.ru
Недетские проблемы: модные сериалы про подростков
27.05.2022 00:32
info.sibnet.ru
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
05.05.2022 01:01
info.sibnet.ru
Сериал на замену: русские адаптации западных проектов
12.05.2022 22:20
Самое популярное
Группировка «Ленинград» выпустила песню про оспу обезьян
Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию
Зеленский раскрыл масштаб потерь украинских сил
Карнавал и Верещагин сразились за победу в шоу «Звезды в Африке 2»
Обсуждение (0)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные монстры России для покорения Арктики. ФОТО
Топ комментариев

pepelmetal

По планам сша, что бенз подорожал в 2 раза у них) хороший план, забористый

pkv84

Вся страна с 1991 года в один голос кричала ,что Чубайс-вор,об этом каждая собака в стране знала,но Толя...

Алекс555

Да и правят другие,а не поставленный директор.

Asd10

Да видим мы их планы. И потуги наблюдаем. Расслабься. Релакс, чувак.)