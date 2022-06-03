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Рогов нашел Летучей замену в шоу на СТС

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Актриса Екатерина Волкова и блогер Ида Галич станут соведущими стилисту Александру Рогову в обновленном формате мейковер-шоу «Рогов+». Они пришли на замену ушедшей из проекта Елене Летучей, сообщила пресс-служба СТС.

В ближайших выпусках Волкова, Галич и другие известные актрисы, блогеры и ведущие вместе с Роговым познакомятся с историями героинь шоу и помогут им изменить образ жизни и стиль.

Ранее ведущими мейковер-шоу «Рогов +» были Елена Летучая и Александр Рогов. Но первая покинула проект со скандалом. 

Она написала в соцсетях, что создатели программы изменили формат и название за ее спиной. Летучая не смогла примириться , что стала приставкой «+» в шоу, которое изначально должно было называться «Снимите это немедленно».

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