Рогов нашел Летучей замену в шоу на СТС

Актриса Екатерина Волкова и блогер Ида Галич станут соведущими стилисту Александру Рогову в обновленном формате мейковер-шоу «Рогов+». Они пришли на замену ушедшей из проекта Елене Летучей, сообщила пресс-служба СТС.

В ближайших выпусках Волкова, Галич и другие известные актрисы, блогеры и ведущие вместе с Роговым познакомятся с историями героинь шоу и помогут им изменить образ жизни и стиль.

Ранее ведущими мейковер-шоу «Рогов +» были Елена Летучая и Александр Рогов. Но первая покинула проект со скандалом.

Она написала в соцсетях, что создатели программы изменили формат и название за ее спиной. Летучая не смогла примириться , что стала приставкой «+» в шоу, которое изначально должно было называться «Снимите это немедленно».