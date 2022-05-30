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Летучая ушла из проекта СТС из‑за соведущего Рогова

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © социальные сети

Ведущая Елена Летучая ушла из проекта «Рогов +» на СТС из-за того, что за ее спиной сменили формат и название шоу.

По словам Летучей, сначала на СТС планировали снять проект «Снимите это немедленно» без участия Александра Рогова. Ей понравился формат и соведущая (кто должен был вести с ней программу, не сообщается).

Перед стартом съемок Летучей сообщили, что вести новое шоу она будет с Александром Роговым, который после ухода на ТНТ вернулся обратно. А через пять дней работы она узнала, что поменялись название и формат программы.

«Случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра, ну, и как нож в спину утром, мне показали название программы Рогов +. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не поставив в курс», — написала Елена Летучая в соцсети.

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Ведущая посчитала это неуважением к себе и отказалась участвовать в проекте. Целью шоу «Рогов +» было помогать героиням сменить имидж и стать увереннее в себе. Летучая отметила, что с ее уходом проект остался без самого важного — женского взгляда.

«Назвать одну программу своим именем, это так мелко. Попробуйте сделать никому неизвестное наименование программы, полной ассоциацией с Вами и целой телевизионной эпохой. И тогда может я не буду против приставить Ваше имя как приставку + в одном из своих шоу», — обратилась Летучая к Рогову в соцсети.

Александр Рогов никак не прокомментировал слова бывшей соведущей. Он опубликовал в соцсетях репосты зрителей, которые выразили большую радость от его возвращения в эфир.

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Топ комментариев

ponhik78

А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...

Nik3316

ну хотя бы чтоб Украина опять не завыла о голодоморе...

Asd10

Не знал, что и японцы из них.)

Nik3316

ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные