Летучая ушла из проекта СТС из‑за соведущего Рогова

Ведущая Елена Летучая ушла из проекта «Рогов +» на СТС из-за
того, что за ее спиной сменили формат и название шоу.
По словам Летучей, сначала на СТС планировали снять проект «Снимите
это немедленно» без участия Александра Рогова. Ей понравился формат и соведущая
(кто должен был вести с ней программу, не сообщается).
Перед стартом съемок Летучей сообщили, что вести новое шоу
она будет с Александром Роговым, который после ухода на ТНТ вернулся обратно. А
через пять дней работы она узнала, что поменялись название и формат программы.
«Случайным образом узнаю, что мы снимаем программу с другим концептом, и мы вернулись к старому формату Александра, ну, и как нож в спину утром, мне показали название программы Рогов +. В целом, никаких претензий, кроме того, что сделали все за спиной, даже не поставив в курс», — написала Елена Летучая в соцсети.
Ведущая посчитала это неуважением к себе и отказалась участвовать в проекте. Целью шоу «Рогов +» было помогать героиням сменить имидж и стать увереннее в себе. Летучая отметила, что с ее уходом проект остался без самого важного — женского взгляда.
«Назвать одну программу своим именем, это так мелко.
Попробуйте сделать никому неизвестное наименование программы, полной
ассоциацией с Вами и целой телевизионной эпохой. И тогда может я не буду против
приставить Ваше имя как приставку + в одном из своих шоу», — обратилась Летучая
к Рогову в соцсети.
Александр Рогов никак не прокомментировал слова бывшей соведущей. Он опубликовал в соцсетях репосты зрителей, которые выразили большую радость от его возвращения в эфир.
ponhik78А с чего ты взял что мы заблокировали? Блокады Одессы нет. Просто сначала идиоты хохлы закидывают акваторию...
Nik3316ну хотя бы чтоб Украина опять не завыла о голодоморе...
Asd10Не знал, что и японцы из них.)
Nik3316ты сравниваешь пешку с ферзем... возможно все, но возможности разные