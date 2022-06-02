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Кремль пообещал не закрывать «окно в Европу»

Источник:
ТАСС
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Фото Sibnet.ru

Президент Владимир Путин очень высоко ценит роль Петра I в истории России, и «никто не планирует закрывать окно в Европу», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли в виду сегодняшних сложностей «закрываться» окно в Европу, которое «прорубил» первый российский император, представитель Кремля подчеркнул: «Никто ничего закрывать не планирует».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что «Путин глубокий знаток истории», и это касается не только личности Петра I. «Не только ему [Петру I] принадлежит целый ряд заслуг, а многим руководителям российского государства на протяжении всей истории. И всех их Путин очень хорошо знает», — цитирует ТАСС Пескова.

Путин примет участие в праздничном мероприятии по случаю 350-летия со дня рождения монарха 9 июня. Президент в октябре 2018 года подписал указ о праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения Петра I — последнего царя всея Руси (1682-1721) и первого российского императора (1721-1725).

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