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ГИБДД назвала главные нарушения ПДД женщинами‑водителями

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщины-водители чаще всего неправильно выбирают дистанцию и не соблюдают очередность проезда, сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

Столичная госавтоинспекция проанализировала 350 дорожных аварий, которые произошли с начала года по вине женщин-автомобилистов. В них погибли пять и пострадали 412 человек.

Основными нарушениями ПДД, которые совершили женщины за рулем, стали:

  • неправильный выбор дистанции,
  • несоблюдение очередности проезда,
  • нарушение правил проезда пешеходного перехода,
  • нарушение правил перестроения,
  • нарушение требований сигналов светофора.

«Никогда не совершайте необдуманных маневров — если не уверены в безопасности перестроения, лучше дождаться более безопасного момента для его совершения. Заранее выбирайте нужную полосу движения для поворота и не отвлекайтесь на посторонние предметы во время движения», — обратилась к женщинам ГИБДД.

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