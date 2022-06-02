ГИБДД назвала главные нарушения ПДД женщинами‑водителями

Женщины-водители чаще всего неправильно выбирают дистанцию и не соблюдают очередность проезда, сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы.

Столичная госавтоинспекция проанализировала 350 дорожных аварий, которые произошли с начала года по вине женщин-автомобилистов. В них погибли пять и пострадали 412 человек.

Основными нарушениями ПДД, которые совершили женщины за рулем, стали:

неправильный выбор дистанции,

несоблюдение очередности проезда,

нарушение правил проезда пешеходного перехода,

нарушение правил перестроения,

нарушение требований сигналов светофора.

«Никогда не совершайте необдуманных маневров — если не уверены в безопасности перестроения, лучше дождаться более безопасного момента для его совершения. Заранее выбирайте нужную полосу движения для поворота и не отвлекайтесь на посторонние предметы во время движения», — обратилась к женщинам ГИБДД.