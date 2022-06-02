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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Шольц и Макрон задумали договориться с Москвой в обход Киева

Источник:
Der Tagesspiegel
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Фото: Borja Puig de la Bellacasa

Германия вместе с Францией пытаются действовать в обход Украины, заняв ее место на переговорах с Россией, заявил старший редактор немецкого издания Der Tagesspiegel Мальт Лемминг.

«Могут ли Олаф Шольц и Эммануэль Макрон — через головы украинского правительства — обсуждать решения, которые затрагивают территориальную целостность Украины?» — задался вопросом Лемминг.

Германия берет на себя слишком много обязанностей в сфере переговоров, касающихся украинского кризиса, утверждает автор. Причем грешит этим не только Германия, но и Франция, считает редактор.

Лемминг приводит недавний телефонный разговор Шольца и Макрона с Владимиром Путиным. Беседа длилась 80 минут, во время которой европейские лидеры требовали вывести российские войска с территории Украины. Путин в свою очередь предостерег своих коллег от дальнейших поставок оружия для ВСУ.

По мнению редактора, повлиять на внешнюю политику Москвы практически невозможно. «Любой, кто говорит, что немецкие танки, длительные телефонные переговоры с Путиным и нефтяное эмбарго ЕС могут поставить Россию на колени, порождает надежды, которые, вероятно, так и останутся несбывшимися», — заключил Лемминг.

Тема: Военная операция на Украине
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Wolf Hound

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Uynachalnica

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staff850

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pepelmetal

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