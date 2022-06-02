Цены на Geely в Белоруссии снизились после критики Лукашенко

Цены на китайские автомобили Geely, которые собираются на заводе «Белджи» в Белоруссии, уменьшатся как минимум на 15%, после того как на чиновников с резкой критикой обрушился президент Александр Лукашенко.

«Да у вас цены в два раза выросли. Вы в правительстве это знаете? И вы что думаете, народ будет молчать? Вы мне сейчас рассказываете: и логистика, и деньги не так, и это не так… Слушайте, ну не в два же раза!» — заявил Лукашенко 30 мая на совещании по социально-экономическим вопросам, видео распространило ИА «Белта».

По словам президента, стоимость в 27 тысяч долларов не соответствует действительности. Комитет госконтроля и министерство промышленности изучили стоимость Geely Atlas Pro, и оказалось, что в марте «Белджи» повысил стоимость, оправдывая это резкими скачками курсов на валютном рынке.

Сейчас цены снижены. «Завод "Белджи" и Министерство промышленности провели корректировку стоимости автомобилей, в том числе за счет уменьшения рентабельности как самого завода, так и прибыли его сбыточных организаций-дилеров», — отчитался председатель КГК Василий Герасимов.

Geely Atlas Pro в белорусских автосалонах стоит от 87,4 тысячи местных рублей (почти 34 тысячи долларов по текущему курсу). В России рекомендованные цены стартуют с отметки 2,3 миллиона рублей (37,5 тысячи долларов).