Российские силовики проверят Чубайса на коррупцию

Российские правоохранительные органы опрашивают свидетелей о «совершении действий коррупционной направленности» со стороны покинувшего Россию бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса и его окружения, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

«Различные подразделения силовых структур России в рамках проверки поступившей информации о совершении действий коррупционной направленности со стороны бывшего главы "Роснано" Чубайса и его окружения опрашивают возможных свидетелей и изучают полученную перед проверкой документацию на признаки состава преступления», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что силовики проверяют информацию о скрытых счетах Чубайса, которые могут находиться в европейских банках. В иностранных банках могут храниться «внушительные суммы», которые могли быть получены незаконно, речь может идти о «нескольких миллиардах», отметили источники.

По информации СМИ, Чубайс покинул Россию в конце марта. Перед этим он уволился с поста спецпредставителя президента. Кремль тогда назвал его возможный отъезд личным делом.