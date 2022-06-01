Китай пригрозил США серьезными последствиями за Тайвань

Китайские власти ну будет терпеть провокационные действия США, направленные на поддержку сепаратистов на Тайване и предупреждают о серьезных последствиях подобных попыток, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«В последнее время американская сторона все чаще предпринимает различные действия по тайваньскому вопросу, негласно поощряя и поддерживая сторонников т. н. независимости Тайваня», — цитирует официальный представитель МИД.

По его словам, эскалация напряженности в Тайваньском проливе возникла в связи с попытками руководства острова «вместе с США использовать Тайвань, чтобы манипулировать Китаем». «Это опасно для Тайваня и будет иметь серьезные последствия для Соединенных Штатов», — заявил Чжао Лицзянь.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов.

Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров — одна из китайских провинций. США также формально придерживаются такой позиции, но при этом предостерегают Пекин от силового решения конфликта.