«Рубль» избил «доллар» в центре Красноярска. ВИДЕО

Аниматоры в костюмах десяти рублевой купюры и 1 доллара устроили постановочную драку в центре Красноярска, прохожие снимали их на видео

Начался «бой» у Дома Быта и продолжался до площади Революции. Рублевая купюра бежала за долларом. Потом догоняла и била его надувным молотком.

Красноярцы останавливались посмотреть на битву, снимали на телефоны и улыбались. Кто-то кричал: «Давай, рубль!».

Прохожие активно снимали происходящее на видео. Осталось неизвестным, кто был автором постановки, и с какой целью ее устроили.