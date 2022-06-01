«Рубль» избил «доллар» в центре Красноярска. ВИДЕО

Аниматоры в костюмах десяти рублевой купюры и 1 доллара устроили постановочную драку в центре Красноярска, прохожие снимали их на видео
Начался «бой» у Дома Быта и продолжался до площади Революции. Рублевая купюра бежала за долларом. Потом догоняла и била его надувным молотком.
Красноярцы останавливались посмотреть на битву, снимали на телефоны и улыбались. Кто-то кричал: «Давай, рубль!».
Прохожие активно снимали происходящее на видео. Осталось неизвестным, кто был автором постановки, и с какой целью ее устроили.
ponhik78Российских войск на Украине раза в три меньше чем ВСУ. Но это не мешает им наступать, неся при этом в...
GammiPluhк сведению уже не вторая мировая война, ни кто не идет в атаку рядами через 3 метра по солдату... в основном...
correctorК сведению, поэтому войска РФ и выглядят вяло-малонаступающими, не поставлено такой задачи
a-hoo-hoo-not-hoo-hoo7им телевизор запретили Дорогая передача!Во субботу, чуть не плача,Вся Канатчикова дачаК телевизору рвалась.Вместо...