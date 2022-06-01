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«Рубль» избил «доллар» в центре Красноярска. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Аниматоры в костюмах десяти рублевой купюры и 1 доллара устроили постановочную драку в центре Красноярска, прохожие снимали их на видео

Начался «бой» у Дома Быта и продолжался до площади Революции. Рублевая купюра бежала за долларом. Потом догоняла и била его надувным молотком.

Красноярцы останавливались посмотреть на битву, снимали на телефоны и улыбались. Кто-то кричал: «Давай, рубль!».

Прохожие активно снимали происходящее на видео. Осталось неизвестным, кто был автором постановки, и с какой целью ее устроили.

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