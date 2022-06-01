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Кузбасская фабрика сохранила производство советских панталон

Источник:
Sibnet.ru
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Кузбасская трикотажная фабрика «Надежда» до сих пор выпускает женские панталоны, как в СССР. Модель на сайте предприятия представлена в трех вариантах.

«Надежда» предлагает панталоны из хлопка и кулирки (вид трикотажа) в цветочек и с бантиками. Размерный ряд — от 92 до 140. Модель обозначена на сайте как популярная.

Фабрика «Надежда» из поселка Краснобродский — одно из предприятий легкой промышленности, обеспечивающих регион качественными товарами, сообщается в пресс-релизе правительства Кузбасса.

Фото: © фабрика «Надежда»

Здесь более 40 лет производит одежду для детей и взрослых: нижнее белье, комплекты для дома, сна и отдыха, спортивные костюмы, школьную форму, а также постельные принадлежности. Продукция расходится по городам Сибири (Омск, Красноярск, Новосибирск, Иркутск, Томск, Алтайский край), а также в Тюмень, Сургут и Уссурийск.

«Продукция, выпускаемая предприятием, отличается высоким качеством используемого сырья, строгим контролем технологического процесса, имеет сертификаты. Кроме того, художники-модельеры постоянно трудятся над обновлением ассортимента», — отмечается в сообщении.

Панталоны — один из видов женского нижнего белья, с высокой посадкой, закрывающее верхнюю часть бедра. В СССР выпускались как из легкой ткани, так и из толстой байки, так называемые «с начесом». Считаются одной из самых уродливых вещей в гардеробе советской женщины.

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