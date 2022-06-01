Лето начнется с заморозков в Западной Сибири

Синоптики прогнозируют ночные заморозки в начале июня в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В некоторых регионах лето начнется необычно — с заморозков. 3-5 июня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай температура будет опускаться до минус 3 градусов, в Омской области — даже до минус 7 градусов», — рассказал ТАСС синоптик.

Температура будет опускаться до 3 градусов мороза в Иркутской области в ночь на 2 июня.