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Лето начнется с заморозков в Западной Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Синоптики прогнозируют ночные заморозки в начале июня в Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В некоторых регионах лето начнется необычно — с заморозков. 3-5 июня в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай температура будет опускаться до минус 3 градусов, в Омской области — даже до минус 7 градусов», — рассказал ТАСС синоптик.

Температура будет опускаться до 3 градусов мороза в Иркутской области в ночь на 2 июня.

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Сибирь #Новосибирск #Омск #Алтайский край #Республика Алтай #Томск
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Топ комментариев

Uynachalnica

Наконец-то что-то с места сдвинулось.

ben2005

Тогда все шейхи и олигархи быстро начнут деньги с запада выводить. А сможет ли запад отдать?

ponhik78

А что ты этим сказать то хотел?

Uynachalnica

Одна печаль, у кого денег больше, тот и будет обороняющимся...