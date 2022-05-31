Чем грозит России шестой пакет санкций?

Саммит Евросоюза после месячных дебатов согласовал шестой пакет санкций против России. В список новых ограничительных мер вошло частичное эмбарго на российскую нефть и отключение Сбербанка от международной системы SWIFT. Чем грозят очередные западные санкции России?

Страны Евросоюза последовательно ввели уже пять пакетов антироссийских санкций из-за ситуации на Украине. В рамках пятого пакета, принятого 8 апреля, европейцы запретили импорт российского угля и заход российских кораблей в порты ЕС.

Сколько потеряет Россия из-за нефтяного эмбарго

Страны Евросоюза договорились запретить две трети нефтяного импорта из России. Эмбарго временно не будет распространяться на поставки по нефтепроводу, а также не затронет Венгрию, которая ранее блокировала все попытки ЕС ввести ограничения на импорт российской нефти.

Фактически, европейское эмбарго коснется только танкерных поставок. Запрет начнет действовать через полгода после введения санкций в силу, а на нефтепродукты — через восемь месяцев, говорится в сообщении пресс-службы Еврокомиссии.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в Twitter, что отказ от закупок российской нефти приведет к потере Россией значительной части доходов и позволит ослабить «финансирование российской военной машины».

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз к началу 2023 года откажется почти от 90% импорта российской нефти. Однако это станет возможным, если Германия и Польша добровольно откажутся от покупок трубопроводной нефти, которая не подпадает под санкции.

Из-за нефтяного эмбарго Россия может потерять около 22 миллиардов долларов нефтяных доходов в год, подсчитало агентство Bloomberg. Москва при этом гарантировано получит от стран ЕС порядка 6 миллиардов долларов за годовые поставки нефти Венгрии, Словакии и Чехии по трубопроводу «Дружба».

Последствия эмбарго для мировых рынков могут быть крайне серьезными — во вторник цена нефти Brent в ходе торгов впервые с начала марта превысила 124 доллара за баррель. Россия в ответ на эмбарго рассчитывает найти импортеров нефти в Азии, частично скомпенсировав потери.

Чем грозит отключение Сбербанка

Еще одним пунктом шестого пакета стало отключение Сбербанка от межбанковской системы платежей SWIFT. Это означает, что банк не сможет проводить трансграничные платежи с контрагентами, которые работают через эту систему.

В начале марта ЕС уже отключил от SWIFT семь российских кредитных учреждений, в этом списке оказались ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», «Совкомбанк», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и банк ВЭБ.

Сбербанк считает, что новые ограничительные меры не окажут заметного влияния на ситуацию. «Основные ограничения уже действуют. Отключение от SWIFT не меняет текущую ситуацию в международных расчетах. Внутрироссийские операции не зависят от SWIFT и будут проводиться банком в стандартном режиме», — отмечает пресс-служба учреждения.

Однако эксперты указывают, что после отключения от SWIFT крупнейший российский банк, на который приходится 37% национального финансового сектора, может лишиться корпоративных клиентов, которым требуется выход на международные рынки.

На сегодня к SWIFT подключены более 11 тысяч банков и финансовых организаций по всему миру. Но факт отключения от нее еще не означает тотальной международной изоляции Сбербанка — Россия активно предлагает иностранным контрагентам свою систему передачи финансовых сообщений (СПФС), которая фактически является аналогом SWIFT.

Впереди седьмой пакет?



Шесть санкционных пакетов практически исчерпали возможности Евросоюза по давлению на Москву. В качестве самой серьезной меры экономического воздействия на Россию остается только эмбарго на поставки российского газа.

Нужно учитывать, что газ заменить намного сложнее, чем нефть — особенно с учетом того, что Россия покрывает примерно половину потребностей ЕС в голубом топливе. Поэтому вряд ли официальный Брюссель пойдет на такой шаг.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе саммита подчеркнул, что газовое эмбарго не войдет в потенциальный седьмой пакет санкций, обсуждение которого может начаться уже в ближайшие недели. Следующий саммит Евросоюза назначен на 23-24 июня.