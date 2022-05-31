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Банкам разрешат отрицательные ставки по валютным депозитам

Источник:
Frank Media
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Фото: © Sibnet.ru

Российские банки получат возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам для юридических лиц, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В ближайшее время мы законодательно закрепим возможность введения отрицательных ставок по валютным вкладам. Пока планируется распространить такую норму лишь на юридических лиц»,— цитирует Аксакова издание Frank Media.

Парламентарий уточнил, что отрицательные ставки для физических лиц пока не рассматриваются, их будет регулировать рынок. «Пока тенденция такая, что они останутся околонулевыми, но не ниже нуля»,— отметил он.

Зампред Центробанка Ксения Юдаева подтвердила, что регулятор поддерживает введение отрицательных ставок. По ее словам, это поможет ускорить «девалютизацию банковского сектора».

Согласно официальной статистике Центробанка за январь 2022 года, доля валютных депозитов у компаний составляла 31,2%, у населения — 20,6%.

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