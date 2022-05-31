Пугачева впервые прокомментировала спецоперацию

Певица Алла Пугачева впервые обратилась к жителям России, прокомментировав свой отъезд из страны на фоне военной спецоперации на Украине.

«Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна», — написала Алла Пугачева в соцсети.

Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми уехали в Израиль в середине марта. Примадонна поясняла, что временно уехала в отпуск, и вернется в Россию к сентябрю.

Всех артистов, уехавших в отпуск за границу после начала спецоперации, жестко раскритиковали в Сети и назвали предателями Родины.