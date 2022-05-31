Утверждены правила выдачи молока «за вредность»

Минтруд утвердил список вредных производственных факторов, дающих работникам право на получение регулярной порции молока, говорится в сообщении ведомства.

В перечень вошли три фактора — химический (наличие опасных соединений), физический (ионизирующее излучение) и биологический (патогенные микроорганизмы, препараты с живыми клетками и спорами), говорится в сообщении.

Норма бесплатной выдачи молока равна 0,5 литра на смену независимо от ее длительности. При этом если продолжительность работы составляет менее половины смены, то молоко выдаваться не будет, отметили в министерстве.

Допускается замена молока кефиром, простоквашей, ацидофилином, йогуртом (жирность — до 2,5%) и ряженкой. При желании работник может заменить молоко на денежную компенсацию. Для этого потребуется написать заявление, уточнили в ведомстве.