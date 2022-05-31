Кинотеатры в России нашли способ выжить

Кинотеатры больше не рассчитывают на голливудские фильмы, они будут выживать за счет господдержки и отечественных проектов, рассказала гендиректор киносети «Каро» Ольга Зинякова.

«Мы сейчас строим свои планы без Голливуда. Придут – значит показатели только улучшатся», — сказала Зинякова в интервью «Бюллетеню кинопрокатчика».

По словам представительницы кинобизнеса, большие надежды возлагаются на государственную поддержку. Кинотеатры запрашивали такие способы поддержки, как обнуление аренды площадок, снижение кредитных ставок или введение кредитных каникул.

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Ранее главной проблемой кинотеатров называлось отсутствие технических средств, которые покупали за рубежом.

«Ситуация, в которой кинопоказ встанет исключительно из-за вопроса нехватки кинооборудования, исключен. Давно найдены аналоги и возможности поддерживать показ технически», — успокоила Ольга Зинякова зрителей.

После ухода голливудских релизов в российском прокате появились фильмы разных жанров и стран. Но зрители привыкли к большим маркетинговым кампаниям и им теперь трудно ориентироваться в репертуаре, считает гендиректор «Каро».