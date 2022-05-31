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Николай Басков займется кинопроизводством

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Okras / CC BY-SA 4.0

Певец Николай Басков решил податься в кино. Он планирует открыть киностудию и снимать фильмы, где сыграет главные роли.

«У меня есть история про одного знаменитого русского артиста. Он классический певец, но при этом он еще и разведчик. Такой аналог Маты Хари. Это очень интересный проект, надеюсь он получится», — сказал Басков в шоу «Ты не поверишь» на НТВ.

По словам актера, на главную женскую роль он пригласил бы актрису Олесю Судзиловскую. Она снималась в его клипах.

Судзиловская поддержала идею Николая Баскова. Она также вспомнила, что на ее дне рождения Басков и Киркоров задумали снять ремейк на фильм «В джазе только девушки», где также исполнили бы главных персонажей — Джо (Джозефину) и Джерри (Дафну). Сама актриса заняла бы в проекте роль Душечки, которую в оригинале играла Мэрилин Монро.

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