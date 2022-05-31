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Спортивные бренды стали возвращаться в Россию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com / CC0 Всеобщее достояние

Немецкие компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas и Puma стали принимать от российских торговых сетей заявки на коллекцию 2023 года, продолжит работу и Nike, сообщают источники в ретейле.

Многие спортивные бренды заявили об уходе из России после начала спецоперации на Украине. На самом деле они закрыли монобрендовые магазины, и теперь стали отгружать товар в мультибрендовую розницу через дистрибьюторов, рассказал «Известиям» содиректор ретейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин.

Источник сообщил изданию, что Adidas надеется вернуться к полноценной работе в России. Компания зарезервировала склады и распределительные центры в странах, из которых будут организованы поставки в России.

Для возвращения Adidas к работе в России есть варианты: продать компанию местному игроку, иностранному или сменить вывеску. Последний вариант для крупных сетей менее предпочтительный: они годами вкладывались в развитие своей торговой марки. Такая же ситуация и у компании Puma.

Продолжат работу в России магазины спортивной одежды и обуви Nike, Street Beat, The North Face. Они принадлежат одной компании — Inventive Retail. «Ассортимент в магазинах прежний, цены скорректированы в связи с ростом курса доллара», — сообщили ТАСС в компании.

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