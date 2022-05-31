Евросоюз отключит Сбербанк от SWIFT

Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России — эмбарго на экспорт российской нефти и отключение Сбербанка от SWIFT, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель.

«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», — цитирует ТАСС Мишеля.

По его словам,» этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления на Украине».

SWIFT — международная система передачи финансовых сообщений. Это не платежная система, она не осуществляет никаких переводов или хранения средств. В России создан ее аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

Отключение России от SWIFT не повлияет на банковские операции внутри России. По-прежнему переводы можно будет совершать как в рублях, так и в валюте. Средства на счетах и вкладах не пострадают. Проблемы могут возникнуть с операциями Сбербанка за рубежом.