Центробанк резко понизил курсы доллара и евро

Банк России установил на 31 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,09 рубля, это на 3,31 рубля ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро Центробанк понизил на 4,72 рубля, до 64,71 рубля, следует из сообщения регулятора. Рубль укрепился после кратковременного падения в минувшую пятницу.

Так, 27 мая курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 67 рублей впервые с 12 мая, курс евро преодолел отметку 71 рубль впервые с 11 мая.

В настоящее время в России введен плавающий валютный курс, который устанавливается на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 15.30 по московскому времени.