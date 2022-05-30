Жену и сына экс-чиновника на Алтае осудили за оскорбления

Жену и сына бывшего вице-мэра Сергея Демина приговорили к штрафу и обязательным работам за оскорбление судьи и других правоохранителей, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Алтайскому краю.

Прошлой осенью суд признал бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина виновным во взяточничестве. Его приговорили к девяти годам лишения свободы и крупному штрафу. Жена и сын осужденного находились в зале судебного заседания. После оглашения приговора они грубо и нецензурно обругали судью и заместителя начальника отдела прокуратуры края.

После этого сын угрожал насилием сотруднику ФСБ в мессенджерах и по телефону. Было возбуждено уголовное дело.

По итогам его рассмотрения родственников бывшего чиновника признали виновными по ч. 1 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»), ч. 1 ст. 318 УК РФ («Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).

Вину обвиняемые признали. Сына оштрафовали на 30 тыс. рублей, а супругу экс-чиновника приговорили к 300 часам обязательных работ.