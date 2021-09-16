Сына бывшего вице-мэра Барнаула заключили под стражу за оскорбления и угрозу расправой оперативнику, сообщает СУ СК Алтайского края.

10 сентября суд признал бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина виновным во взяточничестве. Его приговорили к девяти годам лишения свободы, штрафу в размере более 15 млн рублей и запрету занимать государственную должность сроком на четыре года. Жена и сын осужденного находились в зале судебного заседания.

После оглашения приговора они грубо и нецензурно обругали судью и заместителя начальника отдела прокуратуры края, оскорбив их и участников судебного разбирательства.

Спустя два дня после вынесения приговора Дёмину, его 34-летний через мессенджер, а также в ходе телефонного разговора высказал угрозы применения насилия в отношении сотрудника краевого управления ФСБ России, осуществлявшего оперативное сопровождение по уголовному делу в отношении его отца.

Уголовное дело в отношении сына и матери возбудили по 1 и 2 частям статьи 297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении судьи или иного лица, участвующего в отправлении правосудия). Кроме того, сына обвинили по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

В четверг, 16 сентября, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.